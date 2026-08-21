Le circuit pour les enfants !, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Le circuit pour les enfants ! 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours enfants

Questions d’observation, jeu codé ou des différences : un parcours enfants en 10 étapes attend nos jeunes visiteurs au fil des salles. Hallebarde, sceau, poêlon, ammonite, aquamanile… Mais que sont donc ces curieux objets ? Et qui sont Renaud de Bourgogne, Sophie Dorothée de Wurtemberg ou monsieur Blazer ? Rendez-vous avec l’histoire et quelques grands personnages marquants du château de Montbéliard !

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

Parcours enfants

© Ville de Montbéliard