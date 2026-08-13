LE CIRDOC INSTITUT OCCITAN DE CULTURA JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LE CIRDOC INSTITUT OCCITAN DE CULTURA JEP 2026
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’exposition Femnas d’Òc célèbre les femmes qui font vivre l’occitan, des trobairitz aux artistes d’aujourd’hui. Atelier à 10h30 et table ronde à 14h30,sur inscription.
Découvrez librement l’exposition Femnas d’Òc, l’occitan al femenin , qui met en lumière des femmes engagées dans la transmission de la langue et de la culture occitanes, des trobairitz du XIIe siècle aux artistes et autrices d’aujourd’hui.
Profitez également d’animations en lien avec l’exposition, sur inscription.
À 10h30 atelier Fabrication de Fanzine avec l’artiste Laurie Privat.
À 14h30 table ronde Occitan e feminisme, un istòria en camin avec Rose Blin-Mioch et Maud Séguier. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 11 85 13
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English : LE CIRDOC INSTITUT OCCITAN DE CULTURA JEP 2026
Self-guided tour of the exhibition Femnas d’%D2c, which celebrates the women who keep the Occitan language alive, from the trobairitz to today’s artists. Workshop at 10:30 a.m. and panel discussion at 2:30 p.m.; registration required.
L’événement LE CIRDOC INSTITUT OCCITAN DE CULTURA JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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