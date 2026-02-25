Le cirque dans tous ses états, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Le cirque dans tous ses états Samedi 23 mai, 17h00 MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les collégiens accueillis en ULIS au collège Jacques Monod de Laval sont amenés à vivre, de janvier à mai, un parcours de découverte et d’exploration artistique autour du cirque dans les arts visuels, entre collections de la Micro-Folie Laval Agglo et œuvres du MANAS. Leur parcours donnera lieu à une exposition présentée au MANAS de mai à juin 2026 et mise en avant lors de la Nuit européenne des musées.

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers 9 Pl. de la Tremoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 0243533989 https://musees.laval.fr/ Les collections particulièrement hétérogènes des musées de Laval composent un miroir du monde reflétant son extraordinaire diversité. Les amateurs d’art, scientifiques éminents, érudits locaux, collectionneurs passionnés et voyageurs ethnographes ont généreusement oeuvré pour les musées en les enrichissant par leurs dons et legs. Fruit de leurs passions et de leur curiosité sans limite ni frontière, les fonds des musées lavallois illustrent un savoir encyclopédique quasi-universel. Bien que totalement conservées en réserves, ces collections encyclopédiques sont toujours étudiées et mises en valeur dans le cadre de prêts, de dépôts et d’expositions temporaires. Depuis 1967, le musée de Laval s’est éloigné des standards académiques pour se consacrer aux oeuvres spontanées de créateurs autodidactes appelés Naïfs et Singuliers. Sont réunis sous ces deux étiquettes des artistes extrêmement disparates mais toujours à la marge de la peinture savante, des arts populaires ou contemporains. Les Naïfs – ou bien encore Primitifs modernes, Maîtres populaires de la Réalité, Peintres du Coeur Sacré ou de l’Eternel dimanche – sont des figuratifs qui se veulent proches de l’art académique. Ils reprennent les genres de la peinture classique, s’efforcent de calquer les règles de composition mais se trouvent très vite confrontés à un manque de formation, obstacle qu’ils compensent en usant d’astuces et solutions toutes personnelles. Les perspectives peuvent alors être maladroites, les proportions non respectées et les arrière-plans absents. Aux côté des trois oeuvres du Douanier Rousseau, sont présentés des tableaux de Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert… Les Singuliers, terme le plus largement usité aujourd’hui pour désigner d’autres autodidactes qui n’entrent pas, ou refusent d’entrer, dans les cases établies par les cénacles artistiques, ne sont ni des Naïfs, ni des artistes de l’Art Brut. Aux frontières de l’Art contemporain, ces créateurs, reconnus depuis les années 1970, oeuvrent loin des modes et des conventions. Généralement autodidactes et non-professionnels, ils ne sont cependant pas vierges de culture artistique, mènent une véritable réflexion sur leur démarche plastique et portent bien souvent un regard critique sur notre société. L’Art Singulier est un univers polymorphe fait de dessins fouillés, de motifs obsessionnels, de matières détournées, de détritus récupérés et d’assemblages insolites. Se retrouvent dans la collection : Sanfourche, Pauzié, Sendrey, Lacoste… Ces deux formes d’expression indépendantes l’une de l’autre mais finalement bien proches puisqu’elles émanent d’artistes hors-les-normes, constituent les deux axes de la collection du musée de Laval, premier musée français consacré aux pratiques autodidactes.

La classe, l’œuvre !

© Musées, Châlons-en-Champagne