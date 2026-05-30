Le Cirque Electrique accueille la Bellini Cirque Electrique Paris
Le Cirque Electrique accueille la Bellini Cirque Electrique Paris samedi 30 mai 2026.
La putain de performance, c’est
une performance de cabaret, un essai visuel comico-philosophique, un éloge de la liberté (oui, « éloge » c’est masculin, tout comme « horaire »).
Pour raconter des trucs intimes qui racontent des choses politiques (oui, le mieux pour savoir
c’est de venir voir mon spectacle) prendre du plaisir, ensemble, OH OUI OUI OUI, faire une partouze ? Je ne crois pas que ça aille jusque là, mais en tout cas :
toucher le charnel et accéder au spirituel.
Ou l’inverse.
Nul ne sait.
« Le seul moyen d’affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre
qu’on fasse de sa propre existence un acte de révolte. »
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe
« La prostitution est un acte révolutionnaire. »
Grisélidis Réal
« Pas de panique, on va tous mourir »
(ça, c’est de moi)
Avec « La Putain de Performance », la Bellini prend possession du Château Tigre du Cirque Electrique pour les 29 mai, 26 juin et 9 juillet prochains.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 21h00 à 23h00
Le vendredi 26 juin 2026
de 21h00 à 23h00
payant
Tarifs solidaires :
pour vous 12 euros,
pour vous et moi 15 euros
pour moi 18 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T23:00:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/la-putain-de-performance
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