Le Club de Bordeaux, un chantier d’exception, 21 cours de l’Intendance, Bordeaux

Le Club de Bordeaux, un chantier d’exception Jeudi 21 mai, 10h00, 11h00 21 cours de l’Intendance Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T11:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

A l’occasion d’une visite exceptionnelle, nous vous invitons à découvrir le 67 Pall Mall Bordeaux. Abrité par un remarquable immeuble du XVIIIe siècle, le site offrira une expérience unique autour du vin. Au cœur du Club, la majestueuse Tour du Vin accueillera une collection de 7 500 bouteilles. Espaces public et privés se déploierons sous une coupole restaurée pour l’occasion.

En présence Charles Sarthou, architecte au sein de l’agence S+M Architectes

Jeudi 21 mai à 10h et 11h

Rdv 21 cours de l’Intendance

Gratuit

Lien réservation : https://my.weezevent.com/le-club-de-bordeaux-un-chantier-dexception

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Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite bordeaux

67 Pall Mall Bordeaux