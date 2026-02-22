Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars

Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 12 mars 2026.

Le Club des Amateurs de Polars

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…
RDV à 18h. Durée 2h.
Animation pour les adultes.
Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Club des Amateurs de Polars

L’événement Le Club des Amateurs de Polars Tarnos a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Seignanx