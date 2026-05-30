Informations pratiques

Montpellier

LE CLUB DU DISQUE | ADELE, 21

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci Adele 21 (2011)

Avec 21, Adele s’impose comme l’une des plus grandes voix de sa génération. Inspiré par une rupture amoureuse, l’album mêle soul, pop et influences country avec une rare authenticité. Les succès mondiaux Rolling in the Deep , Someone Like You et Set Fire to the Rain en ont fait un phénomène international. La puissance émotionnelle de son interprétation touche un public très large. Récompensé par de nombreux prix, 21 reste un classique contemporain.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE | ADELE, 21 Montpellier a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 PIERRESVIVES