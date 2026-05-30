Informations pratiques

Montpellier

LE CLUB DU DISQUE | JAMIROQUAI EMERGENCY ON PLANET EARTH

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci Jamiroquai Emergency on Planet Earth (1993)

Premier album de Jamiroquai, Emergency on Planet Earth introduit un son unique mêlant acid jazz, funk et soul. Jay Kay y développe des thèmes liés à l’environnement et aux enjeux de société. Les grooves élégants et les arrangements sophistiqués donnent à l’ensemble une identité forte. L’album a contribué à populariser l’acid jazz auprès d’un public international. Il demeure une référence fondatrice dans la discographie du groupe.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE | JAMIROQUAI EMERGENCY ON PLANET EARTH Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES