Informations pratiques

Montpellier

LE CLUB DU DISQUE | QUEEN A NIGHT AT THE OPERA

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci Queen A Night at the Opera (1975)

Considéré comme l’un des albums les plus ambitieux de Queen, A Night at the Opera repousse les frontières du rock. Il rassemble des influences variées allant du hard rock à l’opéra, en passant par le music-hall. Le légendaire Bohemian Rhapsody illustre parfaitement cette créativité sans limites. La virtuosité des musiciens et la richesse des arrangements en font une œuvre majeure. Cet album a durablement marqué l’histoire de la musique populaire.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE | QUEEN A NIGHT AT THE OPERA Montpellier a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 PIERRESVIVES