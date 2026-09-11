Le cœur des poètes, poésies en polyphonie, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse

Informations pratiques

Le cœur des poètes, poésies en polyphonie Samedi 19 septembre, 16h30 Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Concert des solistes du Choeur de chambre Les Éléments

Direction, Joël Suhubiette

De la Renaissance à nos jours, « Le Cœur des poètes » célèbre la rencontre intime entre la musique et la poésie à travers les siècles. Autour de quelques-unes des plus belles pages de Roland de Lassus, Debussy, Vaughan Williams, Hindemith, Poulenc, Rautavaara ou Saint-Saëns, ce programme met en lumière les mots de Ronsard, Shakespeare, Apollinaire, Éluard, García Lorca et bien d’autres.

Interprété par huit chanteuses et chanteurs solistes du Chœur de chambre Les Éléments, sous la direction de Joël Suhubiette, ce concert retrouve l’esprit des madrigaux, où chaque inflexion musicale épouse avec délicatesse le rythme, les images et les émotions du poème. En français, anglais et espagnol, les voix révèlent toute la finesse d’un dialogue où musique et poésie se répondent, dans une formation de chambre d’une grande transparence, propice à l’écoute des textes comme à la richesse des couleurs vocales.

Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’implantent à Toulouse au XIIe siècle. Le site comprend un hôpital, l’église Saint-Rémi, un cloître (dont il subsiste aujourd’hui quatre enfeus), le logis des hospitaliers et un cimetière fouillé en 2004. Acquis par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1996, il abrite aujourd’hui le site toulousain de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Sa rénovation et la construction de l’aile moderne est dûe au cabinet d’architectes Munvez-Castel-Morel. Quartier de la Dalbade, derrière le marché des Carmes, près de l’église de la Dalbade. Métro ligne A, station Esquirol ; ligne B, station Carmes

Concert du choeur de chambre Les Éléments – Joël Suhubiette

© Tony Simoné, Drac Occitanie