Le coin des histoires spécial langues Sévérac d’Aveyron
mercredi 7 octobre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Le coin des histoires spécial langues
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Des lectures pépites en langues étrangères ou régionales et des coups de cœur à écouter et découvrir chaque mois au coin jeunesse.
–
Vous parlez une autre langue ? Venez partager une petite histoire, un conte, un album dans votre langue ou dans une langue que vous maîtrisez. Plus de renseignements à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21
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English :
Must-read books in foreign or regional languages and our top picks to listen to and discover every month in the youth section.
L’événement Le coin des histoires spécial langues Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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