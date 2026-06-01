Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits, La Source, Roncq
Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits, La Source, Roncq samedi 20 juin 2026.
Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits Samedi 20 juin, 10h00 La Source Nord
Gratuit – Inscription à l’accueil de la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:15:00+02:00
Un temps de lecture plein de complicité pour célébrer l’amour et les moments partagés avec papa.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/SearchMinify/5bbf670e0ff66d605743282aac4839d8 »}]
Les papas à l’honneur ! papa lecture
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