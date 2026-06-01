Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits, La Source, Roncq

Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits Samedi 20 juin, 10h00 La Source Nord

Gratuit – Inscription à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:15:00+02:00

Un temps de lecture plein de complicité pour célébrer l’amour et les moments partagés avec papa.

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Les papas à l’honneur ! papa lecture