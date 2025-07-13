Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy
Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy dimanche 12 juillet 2026.
Varzy
Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui
Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Réservation avant le 25 juin Kir, entrée, frites, flageolet, fromage, dessert, café .
Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72
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English : Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui
L’événement Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Varzy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
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