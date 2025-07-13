Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy dimanche 12 juillet 2026.

Varzy

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui

Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:30:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Réservation avant le 25 juin Kir, entrée, frites, flageolet, fromage, dessert, café .

Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72

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English : Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui

L’événement Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Varzy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Clamecy Haut Nivernais