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Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Rue Jacques Amiot

Adresse : Les Grandes Promenades

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varzy

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui

Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Réservation avant le 25 juin Kir, entrée, frites, flageolet, fromage, dessert, café   .

Rue Jacques Amiot Les Grandes Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72 

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English : Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui

L’événement Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Varzy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Clamecy Haut Nivernais

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