Le commencement de la faim par le Théâtre Atelier Bûle Espace Jean jaurès, Gannat

Informations pratiques

Gannat

Le commencement de la faim par le Théâtre Atelier Bûle

Espace Jean jaurès, 1 rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Le commencement de la faim : un menu théâtralement et amoureusement composé d’une salade de textes divers et variés, drôles, poétiques, classiques, absurdes, digestes ou indigestes, qui interrogent nos pratiques alimentaires et les relations humaines

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Espace Jean jaurès, 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

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English :

%AB%A0The Beginning of Hunger%A0%BB%A0: a menu dramatically and lovingly composed of a salad of diverse and varied texts—funny, poetic, classic, absurd, digestible, or indigestible—that question our eating habits and human relationships

L’événement Le commencement de la faim par le Théâtre Atelier Bûle Gannat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule