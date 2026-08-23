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AGENDA · Montauban

Le complexe de la fougère l’Espace VO Montauban

samedi 26 septembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
20 20 20

Montauban

Le complexe de la fougère

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée… Darwin change de trottoir !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 14 20 02 45  lespacevo@gmail.com

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English :

When Marie Antoinette asks Amy Winehouse to turn Lucy the Australopithecus into a civilized woman… Darwin crosses the street to avoid them!

L’événement Le complexe de la fougère Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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