Le complexe de la fougère l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Le complexe de la fougère

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée… Darwin change de trottoir !

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 14 20 02 45 lespacevo@gmail.com

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English :

When Marie Antoinette asks Amy Winehouse to turn Lucy the Australopithecus into a civilized woman… Darwin crosses the street to avoid them!

L’événement Le complexe de la fougère Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban