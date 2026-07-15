LE COMPLEXE DU PINGOUIN Béziers
jeudi 14 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LE COMPLEXE DU PINGOUIN
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-14 2027-01-15
Une fable poétique qui donne des ailes.
Sur la banquise, un pingouin regarde les oiseaux passer. Soudain, l’envie de prendre de la hauteur le saisit.
Un jour, ce pingouin ordinaire décide de s’aventurer au-delà de sa condition. Commence alors une quête de dépassement de soi, une invitation à lever les yeux, voir plus loin et explorer son monde intérieur.
Un spectacle mêlant voix en direct, paysages acoustiques et illustrations vidéo projetées. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LE COMPLEXE DU PINGOUIN
A poetic fable that inspires.
L’événement LE COMPLEXE DU PINGOUIN Béziers a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34
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