Informations pratiques

Béziers

LE COMPLEXE DU PINGOUIN

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-14 2027-01-15

Une fable poétique qui donne des ailes.

Sur la banquise, un pingouin regarde les oiseaux passer. Soudain, l’envie de prendre de la hauteur le saisit.

Un jour, ce pingouin ordinaire décide de s’aventurer au-delà de sa condition. Commence alors une quête de dépassement de soi, une invitation à lever les yeux, voir plus loin et explorer son monde intérieur.

Un spectacle mêlant voix en direct, paysages acoustiques et illustrations vidéo projetées. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LE COMPLEXE DU PINGOUIN

A poetic fable that inspires.

L’événement LE COMPLEXE DU PINGOUIN Béziers a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34