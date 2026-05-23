Le Concert de la Loge Halle aux Grains Toulouse
Le Concert de la Loge Halle aux Grains Toulouse mercredi 9 juin 2027.
Peut-on rêver plus divin dialogue que celui de Julie Roset et d’Adèle Charvet dans le Stabat Mater de Pergolèse ? Le Concert de la Loge de Julien Chauvin est la formation idéale pour révéler la beauté de cette cantate italienne, mais aussi des extraits de partitions de Vivaldi, Haendel et Geminiani. Quelles musiques rayonnantes, si simples et si raffinées à la fois !
PROGRAMME :
GEMINIANI : La Foresta incantata (extraits)
VIVALDI : Ercole sul Termodonte (extrait)
HAENDEL : Partenope, Theodora, Orlando, Imeneo (extraits)
PERGOLÈSE : Stabat Mater
Solistes :
Julie Roset | soprano
Adèle Charvet | mezzo-soprano
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