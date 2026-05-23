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Le Concert de la Loge Halle aux Grains Toulouse

Le Concert de la Loge Halle aux Grains Toulouse

Le Concert de la Loge Halle aux Grains Toulouse mercredi 9 juin 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 9 juin 2027

Fin : jeudi 10 juin 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 80€

Peut-on rêver plus divin dialogue que celui de Julie Roset et d’Adèle Charvet dans le Stabat Mater de Pergolèse ? Le Concert de la Loge de Julien Chauvin est la formation idéale pour révéler la beauté de cette cantate italienne, mais aussi des extraits de partitions de Vivaldi, Haendel et Geminiani. Quelles musiques rayonnantes, si simples et si raffinées à la fois !

PROGRAMME :

GEMINIANI : La Foresta incantata (extraits)
VIVALDI : Ercole sul Termodonte (extrait)
HAENDEL : Partenope, Theodora, Orlando, Imeneo (extraits)
PERGOLÈSE : Stabat Mater

Solistes :
Julie Roset | soprano
Adèle Charvet | mezzo-soprano

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