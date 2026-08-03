LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN HALLE AUX GRAINS Toulouse
mercredi 9 juin 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-09 20:00:00
fin : 2027-06-09 22:00:00
Date(s) :
2027-06-09
Peut-on rêver plus divin dialogue que celui de Julie Roset et d’Adèle Charvet dans le Stabat Mater de Pergolèse ?
Le Concert de la Loge de Julien Chauvin est la formation idéale pour révéler la beauté de cette cantate italienne, mais aussi des extraits de partitions de Vivaldi, Haendel et Geminiani. Quelles musiques rayonnantes, si simples et si raffinées à la fois ! .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Could there be a more divine duet than that of Julie Roset and Adèle Charvet in Pergolesi’s *Stabat Mater*?
L’événement LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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