LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-09 20:00:00

fin : 2027-06-09 22:00:00

Date(s) :

2027-06-09

Peut-on rêver plus divin dialogue que celui de Julie Roset et d’Adèle Charvet dans le Stabat Mater de Pergolèse ?

Le Concert de la Loge de Julien Chauvin est la formation idéale pour révéler la beauté de cette cantate italienne, mais aussi des extraits de partitions de Vivaldi, Haendel et Geminiani. Quelles musiques rayonnantes, si simples et si raffinées à la fois ! .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Could there be a more divine duet than that of Julie Roset and Adèle Charvet in Pergolesi’s *Stabat Mater*?

L’événement LE CONCERT DE LA LOGE — JULIEN CHAUVIN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE