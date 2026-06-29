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LE CONCERT DE LA LOGE Soissons

LE CONCERT DE LA LOGE Soissons samedi 23 janvier 2027.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

LE CONCERT DE LA LOGE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23

Date(s) :
2027-01-23

Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,
une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de
surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies
de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.
Un concert ludique et pédagogique !
Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,
une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de
surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies
de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.
Un concert ludique et pédagogique !   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

What can we find in good old Papa Haydn’s bag: a chicken,
a clock, a ray of sunshine, a storm, and a whole bunch of
surprises! A zany yet stuffy rooster—just like Joseph Haydn’s symphonies,
full of tongue-in-cheek humor and delightful nonsense.
A fun and educational concert!

L’événement LE CONCERT DE LA LOGE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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