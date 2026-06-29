Soissons

LE CONCERT DE LA LOGE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,

une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de

surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies

de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.

Un concert ludique et pédagogique !

Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,

une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de

surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies

de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.

Un concert ludique et pédagogique ! .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

What can we find in good old Papa Haydn’s bag: a chicken,

a clock, a ray of sunshine, a storm, and a whole bunch of

surprises! A zany yet stuffy rooster—just like Joseph Haydn’s symphonies,

full of tongue-in-cheek humor and delightful nonsense.

A fun and educational concert!

L’événement LE CONCERT DE LA LOGE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois