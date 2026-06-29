LE CONCERT DE LA LOGE Soissons
LE CONCERT DE LA LOGE Soissons samedi 23 janvier 2027.
Soissons
LE CONCERT DE LA LOGE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,
une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de
surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies
de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.
Un concert ludique et pédagogique !
Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn une poule,
une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de
surprises ! Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies
de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.
Un concert ludique et pédagogique ! .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
What can we find in good old Papa Haydn’s bag: a chicken,
a clock, a ray of sunshine, a storm, and a whole bunch of
surprises! A zany yet stuffy rooster—just like Joseph Haydn’s symphonies,
full of tongue-in-cheek humor and delightful nonsense.
A fun and educational concert!
L’événement LE CONCERT DE LA LOGE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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