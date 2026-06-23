LE CONCERT SPIRITUEL Soissons

Soissons

LE CONCERT SPIRITUEL

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Mozart a composé une grande partie de sa musique

liturgique pour Salzbourg, soit une quinzaine de messes,

litanies, vêpres et divers motets, en tant que Konzertmeister

du prince-archevêque Colloredo qui, dans un esprit

réformateur, souhaitait que les célébrations soient courtes.

Mozart a notamment écrit à Salzbourg ses Messes brèves,

oeuvres de jeunesse encore rarement jouées aujourd’hui.

Pourtant, son style, fait d’équilibre et de lyrisme, se retrouve

immédiatement dans les deux messes au programme de

ce concert, en particulier dans les brefs solos aux lignes

mélodiques merveilleusement ciselées, où le compositeur

se montre parfaitement respectueux des usages liturgiques,

tant dans la forme que dans la mise en valeur sobre du sens

du texte. Des pages de ses contemporains Joseph et Johann

Michael Haydn complètent ce riche panorama spirituel.

Mozart a composé une grande partie de sa musique

liturgique pour Salzbourg, soit une quinzaine de messes,

litanies, vêpres et divers motets, en tant que Konzertmeister

du prince-archevêque Colloredo qui, dans un esprit

réformateur, souhaitait que les célébrations soient courtes.

Mozart a notamment écrit à Salzbourg ses Messes brèves,

oeuvres de jeunesse encore rarement jouées aujourd’hui.

Pourtant, son style, fait d’équilibre et de lyrisme, se retrouve

immédiatement dans les deux messes au programme de

ce concert, en particulier dans les brefs solos aux lignes

mélodiques merveilleusement ciselées, où le compositeur

se montre parfaitement respectueux des usages liturgiques,

tant dans la forme que dans la mise en valeur sobre du sens

du texte. Des pages de ses contemporains Joseph et Johann

Michael Haydn complètent ce riche panorama spirituel. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Mozart composed much of his liturgical music

for Salzburg—including about fifteen masses,

litany services, Vespers, and various motets—while serving as Konzertmeister

to Prince-Archbishop Colloredo, who, in a

of reform, wanted the celebrations to be short.

In particular, Mozart composed his “Messes brèves” in Salzburg,

early works that are still rarely performed today.

Yet his style, characterized by balance and lyricism, is

immediately evident in the two masses on the program for

this concert, particularly in the brief solos with

wonderfully crafted melodic lines, where the composer

shows perfect respect for liturgical conventions,

both in form and in the sober emphasis on the meaning

of the text. Works by his contemporaries Joseph and Johann

Michael Haydn round out this rich spiritual panorama.

L’événement LE CONCERT SPIRITUEL Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois