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LE CONCERT SPIRITUEL Soissons

LE CONCERT SPIRITUEL Soissons dimanche 22 novembre 2026.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

LE CONCERT SPIRITUEL

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Mozart a composé une grande partie de sa musique
liturgique pour Salzbourg, soit une quinzaine de messes,
litanies, vêpres et divers motets, en tant que Konzertmeister
du prince-archevêque Colloredo qui, dans un esprit
réformateur, souhaitait que les célébrations soient courtes.
Mozart a notamment écrit à Salzbourg ses Messes brèves,
oeuvres de jeunesse encore rarement jouées aujourd’hui.
Pourtant, son style, fait d’équilibre et de lyrisme, se retrouve
immédiatement dans les deux messes au programme de
ce concert, en particulier dans les brefs solos aux lignes
mélodiques merveilleusement ciselées, où le compositeur
se montre parfaitement respectueux des usages liturgiques,
tant dans la forme que dans la mise en valeur sobre du sens
du texte. Des pages de ses contemporains Joseph et Johann
Michael Haydn complètent ce riche panorama spirituel.
Mozart a composé une grande partie de sa musique
liturgique pour Salzbourg, soit une quinzaine de messes,
litanies, vêpres et divers motets, en tant que Konzertmeister
du prince-archevêque Colloredo qui, dans un esprit
réformateur, souhaitait que les célébrations soient courtes.
Mozart a notamment écrit à Salzbourg ses Messes brèves,
oeuvres de jeunesse encore rarement jouées aujourd’hui.
Pourtant, son style, fait d’équilibre et de lyrisme, se retrouve
immédiatement dans les deux messes au programme de
ce concert, en particulier dans les brefs solos aux lignes
mélodiques merveilleusement ciselées, où le compositeur
se montre parfaitement respectueux des usages liturgiques,
tant dans la forme que dans la mise en valeur sobre du sens
du texte. Des pages de ses contemporains Joseph et Johann
Michael Haydn complètent ce riche panorama spirituel.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Mozart composed much of his liturgical music
for Salzburg—including about fifteen masses,
litany services, Vespers, and various motets—while serving as Konzertmeister
to Prince-Archbishop Colloredo, who, in a
of reform, wanted the celebrations to be short.
In particular, Mozart composed his “Messes brèves” in Salzburg,
early works that are still rarely performed today.
Yet his style, characterized by balance and lyricism, is
immediately evident in the two masses on the program for
this concert, particularly in the brief solos with
wonderfully crafted melodic lines, where the composer
shows perfect respect for liturgical conventions,
both in form and in the sober emphasis on the meaning
of the text. Works by his contemporaries Joseph and Johann
Michael Haydn round out this rich spiritual panorama.

L’événement LE CONCERT SPIRITUEL Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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