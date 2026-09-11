Le concierge vous accueille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Le concierge vous accueille Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine

Un personnage étrange aurait été aperçu en train de déambuler dans le musée d’Aquitaine.

En effet, depuis l’inauguration du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, un ancien gardien de la faculté de Bordeaux serait revenu d’entre les morts pour hanter ce nouveau lieu culturel. Et apparemment, il vous attendrait pour découvrir en sa compagnie l’histoire du site et de la ville, qu’il connaît sur le bout des doigts.

Il ne reste plus qu’à vous inscrire pour le rencontrer. Attention : à ce qu’il paraît, il est très strict sur la discipline, alors ne soyez pas en retard…

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/485

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/485 »}]

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Pierre Lefranc, On the road company © Marion Belleville – mairie de Bordeaux