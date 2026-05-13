Le conte du Petit chaperon rouge adapté au Théâtre Lucernaire Paris

Informations pratiques

QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT LOUP ?

Laurent Montel et Sarah Gabrielle ont concocté 50 minutes de comédie musicale loufoque. Le Monde,

Éby et son grand-père vont se

retrouver au coeur même du Petit Chaperon Rouge. Mais Éby ne va pas se

satisfaire de la fin, où elle est mangée sans autre forme de procès…

Faire de ce conte une pièce de théâtre, c’est

revenir à notre enfance, c’est retrouver nos peurs essentielles et la

voix qui raconte et qui rassure. C’est goûter de nouveau aux délices

rêvées de la galette et du petit pot de beurre.

Informations et réservations

Un spectacle bien écrit et bien rythmé, aux dialogues savoureux et pleins d’humour. Télérama,

Durée : 50 min | Recommandé à partir de 5 ans

Éby est une petite fille qui a la varicelle. Papy Georges, son grand-père ronchon, vient la garder. Mais l’après-midi est longue et ennuyeuse. Que faire ? Lire une histoire ? Mais non, la jouer, c’est plus drôle !

Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi, samedi

de 15h00 à 15h50

payant Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T14:50:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T15:50:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T15:50:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T11:50:00+02:00;2026-05-20T15:00:00+02:00_2026-05-20T15:50:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T15:50:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T11:50:00+02:00;2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T15:50:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T15:50:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T11:50:00+02:00;2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T15:50:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:50:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T11:50:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T15:50:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T15:50:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T11:50:00+02:00;2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T15:50:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T15:50:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T11:50:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T15:50:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T15:50:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T11:50:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T15:50:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T15:50:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T11:50:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T15:50:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T15:50:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T11:50:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T15:50:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T15:50:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T11:50:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T15:50:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T15:50:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T11:50:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T15:50:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T15:50:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T11:50:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T15:50:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T15:50:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T11:50:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T15:50:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T15:50:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T11:50:00+02:00;2026-08-19T15:00:00+02:00_2026-08-19T15:50:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T15:50:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T11:50:00+02:00;2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T15:50:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T15:50:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T11:50:00+02:00

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/le-petit-chaperon-rouge/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr



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