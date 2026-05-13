Le conte du Petit chaperon rouge adapté au Théâtre Lucernaire Paris
mercredi 13 mai 2026 · Lucernaire · Paris
Informations pratiques
QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT LOUP ?
Laurent Montel et Sarah Gabrielle ont concocté 50 minutes de comédie musicale loufoque.
Éby et son grand-père vont se
retrouver au coeur même du Petit Chaperon Rouge. Mais Éby ne va pas se
satisfaire de la fin, où elle est mangée sans autre forme de procès…
Faire de ce conte une pièce de théâtre, c’est
revenir à notre enfance, c’est retrouver nos peurs essentielles et la
voix qui raconte et qui rassure. C’est goûter de nouveau aux délices
rêvées de la galette et du petit pot de beurre.
Un spectacle bien écrit et bien rythmé, aux dialogues savoureux et pleins d’humour.
Durée : 50 min | Recommandé à partir de 5 ans
Éby est une petite fille qui a la varicelle. Papy Georges, son grand-père ronchon, vient la garder. Mais l’après-midi est longue et ennuyeuse. Que faire ? Lire une histoire ? Mais non, la jouer, c’est plus drôle !
Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 30 août 2026 :
dimanche
de 11h00 à 11h50
mercredi, samedi
de 15h00 à 15h50
payant Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T14:50:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T15:50:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T15:50:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T11:50:00+02:00;2026-05-20T15:00:00+02:00_2026-05-20T15:50:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T15:50:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T11:50:00+02:00;2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T15:50:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T15:50:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T11:50:00+02:00;2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T15:50:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:50:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T11:50:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T15:50:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T15:50:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T11:50:00+02:00;2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T15:50:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T15:50:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T11:50:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T15:50:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T15:50:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T11:50:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T15:50:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T15:50:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T11:50:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T15:50:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T15:50:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T11:50:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T15:50:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T15:50:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T11:50:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T15:50:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T15:50:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T11:50:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T15:50:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T15:50:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T11:50:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T15:50:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T15:50:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T11:50:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T15:50:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T15:50:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T11:50:00+02:00;2026-08-19T15:00:00+02:00_2026-08-19T15:50:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T15:50:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T11:50:00+02:00;2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T15:50:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T15:50:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T11:50:00+02:00
Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
https://www.lucernaire.fr/theatre/le-petit-chaperon-rouge/ +33145445734 reservations@lucernaire.fr
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