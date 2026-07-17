Le Convoi, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Le Convoi Jeudi 4 février 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:00:00+01:00

Dans Le convoi (2024), l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse racontait pour la première fois son expérience personnelle du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, et la longue enquête qu’elle a menée pour retrouver les traces de son sauvetage inespéré. Ce récit à la langue précise et distanciée revient sur les convois organisés en juin 1994 par des humanitaires suisses pour évacuer des centaines d’enfants. Dont elle, qui avait alors 15 ans. Fanny de Chaillé accompagne l’autrice bordelaise dans cette lecture théâtralisée qui s’épaissit d’images de films d’archives, de photos et d’entretiens, montés par Sophie Laly. L’oeuvre littéraire poursuit ainsi sur scène son patient chemin de désilenciation et de documentation, comblant les manques et les vides à hauteur humaine, et pointant avec intransigeance tous les impensés de l’histoire officielle et des récits médiatiques occidentaux.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/le-convoi-04022027-1900 »}]

Comment raconter l’expérience génocidaire vécue intimement, tout en enquêtant sur tout ce que l’histoire a oublié, silencié, déformé ? Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine franco-rwandaise, en a fai …