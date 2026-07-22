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Le Corset, Cameo Commanderie, Nancy

dimanche 20 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy

Le Corset, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cameo Commanderie
Adresse
16, rue de la Commanderie, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Le Corset Dimanche 20 septembre, 11h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=Q0FYB »}]
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