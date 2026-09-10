Le Corset, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
dimanche 27 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Le Corset Dimanche 27 septembre, 14h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:20:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:20:00+02:00
Lancement de saison #2
Avant-première suivie d’un échange avec le réalisateur, Louis Clichy
Dans le cadre des Rendez-vous de l’animation
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=Q0FYB »}]
Avp rencontre – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obli… Luxy Le Corset
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