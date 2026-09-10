Le Corset, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
mercredi 14 octobre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Le Corset Mercredi 14 octobre, 10h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:20:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T11:20:00+02:00
Une séance ouverte à tous et toutes, rendue accessible aux personnnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques. Un moment à partager dans un environnement bienveillant et chaleureux.
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=Q0FYB »}]
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