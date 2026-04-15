Le cortège du bestiaire fantastique, Musée Saint-Remi, Reims

Le cortège du bestiaire fantastique Samedi 23 mai, 20h00 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une compagnie médiévale vous plonge dans un bestiaire mythologique et fantastique !

À travers une déambulation immersive, des personnages incarnent des créatures animales et leurs passages transforment les espaces du musée en scènes vivantes. Vous êtes invités à croiser ces chimères au cours de votre visite.

A 23 h, un spectacle de feu dans les jardins de l’abbaye clôturera la soirée.

Par l’association Les Couloirs Du Temps Champenois.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France… Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Une compagnie médiévale vous plonge dans un bestiaire mythologique et fantastique !

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