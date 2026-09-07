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« Le costume d’Arles », salon de provence, Salon-de-Provence

samedi 19 septembre 2026 · salon de provence · Salon-de-Provence

« Le costume d’Arles », salon de provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
salon de provence
Adresse
Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence
Ville
13300 Salon-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
places limitées

« Le costume d’Arles » Samedi 19 septembre, 18h00 salon de provence Bouches-du-Rhône

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE
par Guillaume Chevalier, passionné du costume d’Arles
Plongez dans l’univers fascinant du costume du Pays d’Arles, véritable symbole d’élégance et d’identité provençale. Un moment de découverte et de transmission pour tous les passionnés de patrimoine, d’histoire et de culture provençales.
Inscription conseillée, places limitées.

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CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE

©Médiathèque ville de Salon de Provence

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