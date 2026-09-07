« Le costume d’Arles », salon de provence, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · salon de provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
« Le costume d’Arles » Samedi 19 septembre, 18h00 salon de provence Bouches-du-Rhône
places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE
par Guillaume Chevalier, passionné du costume d’Arles
Plongez dans l’univers fascinant du costume du Pays d’Arles, véritable symbole d’élégance et d’identité provençale. Un moment de découverte et de transmission pour tous les passionnés de patrimoine, d’histoire et de culture provençales.
Inscription conseillée, places limitées.
salon de provence Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 74 16 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 74 16 »}]
CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE
©Médiathèque ville de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Run your town Salon-de-Provence 12 septembre 2026
- « Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne », Hôtel de ville de Salon de Provence, Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- Visitez le château Armieux, CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE, Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE, Théâtre Armand, Salon-de-Provence 19 septembre 2026
- Visite guidée Au fil de l’eau JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence 19 septembre 2026