« Le costume d’Arles », salon de provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

« Le costume d’Arles » Samedi 19 septembre, 18h00 salon de provence Bouches-du-Rhône

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE

par Guillaume Chevalier, passionné du costume d’Arles

Plongez dans l’univers fascinant du costume du Pays d’Arles, véritable symbole d’élégance et d’identité provençale. Un moment de découverte et de transmission pour tous les passionnés de patrimoine, d’histoire et de culture provençales.

Inscription conseillée, places limitées.

salon de provence Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 74 16 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 74 16 »}]

CONFÉRENCE A LA MEDIATHEQUE

©Médiathèque ville de Salon de Provence