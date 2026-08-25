Informations pratiques

Saumur

Le couloir de la 2e Division d’instructions

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le couloir de la 2e Division d’instruction, est le lieu où sont formés les lieutenants de la division d’application de l’École de cavalerie.

Les écoles militaires de Saumur vous proposent une visite guidée du couloir de la 2e Division d’instruction.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les 15mn de 14h à 18h.

Dernier départ à 17h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The 2nd Training Division is where lieutenants from the Cavalry School’s field division are trained.

L’événement Le couloir de la 2e Division d’instructions Saumur a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME