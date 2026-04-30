Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan
Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan vendredi 24 juillet 2026.
Campan
Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 15:00:00
Date(s) :
2026-07-24
550 m de dénivelé.
Là où poussent les rhododendrons, nous irons voir la vache Blanchette et le vautour Marie Blanque.
.
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
550 m ascent.
Where the rhododendrons grow, we’ll see the Blanchette cow and the Marie Blanque vulture.
L’événement Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Campan (Hautes-Pyrénées)
- Soirée feu de camp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 15 mai 2026
- Soirée Pétanque à la Baleine Blanche, Gripp Campan 26 mai 2026
- Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin Le col d’Aspin Campan 14 juillet 2026
- à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 23 juillet 2026
- Sur les traces des bergers en vallée de Campan Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan 29 juillet 2026