Campan

Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons

Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 15:00:00

Date(s) :

2026-07-24

550 m de dénivelé.

Là où poussent les rhododendrons, nous irons voir la vache Blanchette et le vautour Marie Blanque.

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Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

550 m ascent.

Where the rhododendrons grow, we’ll see the Blanchette cow and the Marie Blanque vulture.

L’événement Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65