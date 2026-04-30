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Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan

Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Rendez-vous communiqué à l'inscription

Adresse : CAMPAN

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Campan

Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons

Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 15:00:00

Date(s) :
2026-07-24

550 m de dénivelé.
Là où poussent les rhododendrons, nous irons voir la vache Blanchette et le vautour Marie Blanque.
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Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67  cpie65@wanadoo.fr

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English :

550 m ascent.
Where the rhododendrons grow, we’ll see the Blanchette cow and the Marie Blanque vulture.

L’événement Le Courtaou d’Empieye, humous et thranshumons Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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