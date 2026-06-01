Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye dimanche 14 juin 2026.

Bélaye

Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans !

Le bourg Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.

Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.

.

Le bourg Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Couvent de Bélaye invites you to celebrate its anniversary with an evening of music.

L’événement Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot