Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye
Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye dimanche 14 juin 2026.
Bélaye
Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans !
Le bourg Bélaye Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.
Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.
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Le bourg Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75
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English :
Le Couvent de Bélaye invites you to celebrate its anniversary with an evening of music.
L’événement Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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