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Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye

Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye

Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 46140 Bélaye

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Bélaye

Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans !

Le bourg Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.

Le Couvent de Bélaye vous invite à fêter son anniversaire lors d'une soirée musicale.

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Le bourg Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75 

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English :

Le Couvent de Bélaye invites you to celebrate its anniversary with an evening of music.

L’événement Le Couvent de Bélaye fête ses 5 ans ! Bélaye a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot

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