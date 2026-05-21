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Le crayon inspiré – L’architecture du musée à l’échelle de la ville, Musée d’Unterlinden, Colmar

vendredi 23 octobre 2026 · Musée d'Unterlinden · Colmar

Le crayon inspiré – L’architecture du musée à l’échelle de la ville, Musée d’Unterlinden, Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Musée d'Unterlinden
Adresse
Rue d'Unterlinden, 68000 Colmar, France
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
jauge limitée

Le crayon inspiré – L’architecture du musée à l’échelle de la ville Vendredi 23 octobre, 14h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher
Participez à la première journée de croquis dédiée l’architecture du musée ! Le dessin vous permet de mieux voir et apprécier la diversité des bâtiments et leur inscription dans le paysage urbain. L’activité se déroule dans les espaces intérieurs et à proximité du musée si le temps le permet.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Couvent du XIIIe siècle relié à un ancien bâtiment des bains municipaux inauguré en 1906 par une extension terminée en 2015 par les architectes bâlois Herzog et de Meuron.
Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher

© Musée Unterlinden

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