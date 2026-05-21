Le crayon inspiré – L’architecture du musée à l’échelle de la ville, Musée d’Unterlinden, Colmar

Informations pratiques

Le crayon inspiré – L’architecture du musée à l’échelle de la ville Vendredi 23 octobre, 14h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher

Participez à la première journée de croquis dédiée l’architecture du musée ! Le dessin vous permet de mieux voir et apprécier la diversité des bâtiments et leur inscription dans le paysage urbain. L’activité se déroule dans les espaces intérieurs et à proximité du musée si le temps le permet.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Couvent du XIIIe siècle relié à un ancien bâtiment des bains municipaux inauguré en 1906 par une extension terminée en 2015 par les architectes bâlois Herzog et de Meuron.

Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher

© Musée Unterlinden