Le créateur dans son atelier, Musée Picasso, Antibes

Informations pratiques

Le créateur dans son atelier Dimanche 20 septembre, 10h15 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Le créateur dans son atelier

Picasso a été photographié de nombreuses fois dans son atelier, des images précieuses qui nous permettent de saisir son atmosphère de travail, ses habitudes mais également de suivre les différentes étapes dans l’élaboration de ses œuvres dont notamment celles de La Joie de vivre, 1946. Suite à la découverte des photographies de Michel Sima ainsi que les créatures mythologiques peuplant les œuvres antiboises de Picasso chaque participant réalisera un masque qu’il portera avant de prendre la pose pour immortaliser ce moment créatif.

Atelier famille à partir de 5 ans

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

Le créateur dans son atelier