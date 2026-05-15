Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle Saint-Maixent-l’École
Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle Saint-Maixent-l’École samedi 18 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle
Place du Marché Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Visite à la lanterne Le crime à Saint-Maixent au XVIIIe siècle
Qui n’a jamais imaginé de partir à la découverte du crime à Saint-Maixent au XVIIIe siècle ? Balade gratuite d’une heure, au fil des rues et à la lanterne, sous la conduite d’un guide costumé avec un spectacle théâtralisé. .
Place du Marché Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine l.a.sance@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle
L’événement Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Rencontres avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 20 mai 2026
- Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École 20 mai 2026
- Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat Local de l’association AVF Saint-Maixent-l’École 21 mai 2026
- Table-ronde à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 22 mai 2026
- Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 23 mai 2026