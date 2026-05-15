Saint-Maixent-l’École

Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle

Place du Marché Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Visite à la lanterne Le crime à Saint-Maixent au XVIIIe siècle

Qui n’a jamais imaginé de partir à la découverte du crime à Saint-Maixent au XVIIIe siècle ? Balade gratuite d’une heure, au fil des rues et à la lanterne, sous la conduite d’un guide costumé avec un spectacle théâtralisé. .

Place du Marché Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine l.a.sance@hotmail.fr

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English : Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle

L’événement Le crime à Saint-Maixent au XVIII ème siècle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre