Le Crime du 3ème étage – Une Toile Ensemble, Studio 43, Dunkerque

Le Crime du 3ème étage – Une Toile Ensemble Lundi 27 avril, 14h15 Studio 43 Nord

Classique : 8€ / Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ / Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:15:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:15:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Le Crime du 3ème étage

de Rémi Bezançon

avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

France I 2026 I 1h44

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3ème étage ?

En partenariat avec les associations ANPSA le Halo, l’APF et Ensemble SEP Possible

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2276?tab=soon&title=LE+CRIME+DU+3EME+ETAGE&visanumber=162288&showId=27612 »}]

Film suivi d’une discussion, puis d’une collation Studio 43 Accessibilité