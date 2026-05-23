Le CRR de Boulogne-Billancourt se met « au vert » Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris
Le CRR de Boulogne-Billancourt se met « au vert » Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris samedi 27 juin 2026.
Pour notre plus grand plaisir, nous accueillons au jardin le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt qui nous propose cette saison un programme musical spécialement imaginé pour le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et dirigé par Jérome Voisin. A la musique se mêlera des poèmes de Verlaine présentés par la classe théâtre dirigée par Simon Rembado.
Irruption du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare.
Le samedi 27 juin 2026
de 14h30 à 15h10
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T18:10:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T15:10:00+02:00
Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/le-crr-de-boulogne-billancourt-se-met-au-vert-5/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/
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