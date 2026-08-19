Le Cryptozoologue (avant-première) L’R de la mer Marseille 2e Arrondissement
samedi 12 décembre 2026 · L'R de la mer · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Le Cryptozoologue (avant-première)
Samedi 12 décembre 2026 de 10h30 à 12h. L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Dans ce spectacle déambulatoire qui associe les arts de la marionnette et les arts numériques, le public fait la connaissance d’un chercheur un peu étrange, spécialiste des animaux cachés le Cryptozoologue.
Dans ce spectacle déambulatoire qui associe les arts de la marionnette et les arts numériques, le public fait la connaissance d’un chercheur un peu étrange, spécialiste des animaux cachés le Cryptozoologue. Maniant humour et poésie, ce scientifique-artiste va l’inviter à repérer les cachettes et à suivre les pistes de petites bestioles imaginaires. Tous les sens en éveil, c’est l’occasion de découvrir d’un œil nouveau les espaces qui nous entourent.
Compagnie La Méta-Carpe
Metteur en scène et coordination artistique Mickael Cros
Autrice Karin Serres
Comédien-marionnettiste Clément Montagnier
Constructrice marionnette et illustrations Alma Roccella
Création sonore et régie numérique Philippe Domengie .
L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 95 35 94 partenariats@letheatredelamer.fr
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English :
In this walking performance that combines puppetry and digital arts, the audience meets a somewhat strange researcher who specializes in hidden animals: the cryptozoologist.
L’événement Le Cryptozoologue (avant-première) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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