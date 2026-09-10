Le Cuirassé Potemkine, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Le Cuirassé Potemkine Dimanche 13 septembre, 11h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:15:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=XM0OJ »}]

Le livre sur la place – En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du « Potemkine ». Ce qui au départ s’annonçait comme une petite protestation… Cameo Commanderie Le Cuirassé Potemkine