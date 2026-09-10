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Le Cuirassé Potemkine, Cameo Commanderie, Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy

Le Cuirassé Potemkine, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Cameo Commanderie
Adresse
16, rue de la Commanderie, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Le Cuirassé Potemkine Dimanche 13 septembre, 11h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:15:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=XM0OJ »}]
Le livre sur la place – En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du « Potemkine ». Ce qui au départ s’annonçait comme une petite protestation… Cameo Commanderie Le Cuirassé Potemkine

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