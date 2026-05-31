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Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris

Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris

Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Cinéma Max Linder Panorama

Adresse : 24, boulevard poissonnière

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs habituels du cinéma.<br>Cartes illimitées UGC/Pathé acceptées.</p>

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Le vendredi 05 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant

Tarifs habituels du cinéma.
Cartes illimitées UGC/Pathé acceptées.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24, boulevard poissonnière  75009 Paris


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