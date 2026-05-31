Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris

Célébrez les 100 ans du mythique Le Cuirassé Potemkine avec la bande-son électro-symphonique magistrale signée Pet Shop Boys !

Une expérience sensorielle totale où la puissance du montage rencontre la modernité de Neil Tennant et Chris Lowe.

Quand le chef-d’œuvre culte de Sergueï Eisenstein rencontre

les icônes de la pop britannique…

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Cartes illimitées UGC/Pathé acceptées.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24, boulevard poissonnière 75009 Paris



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