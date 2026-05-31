Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris
Le Cuirassé Potemkine Cinéma Max Linder Panorama Paris vendredi 5 juin 2026.
Célébrez les 100 ans du mythique Le Cuirassé Potemkine avec la bande-son électro-symphonique magistrale signée Pet Shop Boys !
Une expérience sensorielle totale où la puissance du montage rencontre la modernité de Neil Tennant et Chris Lowe.
Quand le chef-d’œuvre culte de Sergueï Eisenstein rencontre
les icônes de la pop britannique…
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Cartes illimitées UGC/Pathé acceptées.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00
Cinéma Max Linder Panorama 24, boulevard poissonnière 75009 Paris
Afficher la carte du lieu Cinéma Max Linder Panorama et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026