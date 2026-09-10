Le Cuirassé Potemkine, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Le Cuirassé Potemkine Vendredi 25 septembre, 20h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:15:00+02:00

Séance unique, dans le cadre du Play It Again !

En partenariat avec l’ADRC

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=XM0OJ »}]

Play it again ! – En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du « Potemkine ». Ce qui au départ s’annonçait comme une petite protestation d’un … Luxy Le Cuirassé Potemkine