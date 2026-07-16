Le Cuirassé Potemkine, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Le Cuirassé Potemkine Dimanche 20 septembre, 11h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=XM0OJ »}]

Ciné-concert – En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du « Potemkine ». Ce qui au départ s’annonçait comme une petite protestation d’un équ…