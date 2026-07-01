le Cyclo’Sciences, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Informations pratiques

le Cyclo’Sciences 9 juillet – 27 août, les jeudis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Retrouvez le MOBE dans les parcs et jardins de la ville d’Orléans pour partager un moment convivial entre découvertes scientifiques et jeux.

De 16h à 18h – Gratuit et sans réservation

Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet : Parc Louis Pasteur

Jeudi 6 août : Jardin Berthe Morisot

Jeudi 13 août : Parc Louis Pasteur

Jeudi 20 août : Jardin de l’Hôtel Groslot

Jeudi 27 août : Parc Louis Pasteur

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Le MOBE sort de ses murs ! jeu sciences

MOBE