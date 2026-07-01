le Cyclo’Sciences, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
jeudi 9 juillet 2026 · Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) · Orléans
Informations pratiques
le Cyclo’Sciences 9 juillet – 27 août, les jeudis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
Retrouvez le MOBE dans les parcs et jardins de la ville d’Orléans pour partager un moment convivial entre découvertes scientifiques et jeux.
De 16h à 18h – Gratuit et sans réservation
Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet : Parc Louis Pasteur
Jeudi 6 août : Jardin Berthe Morisot
Jeudi 13 août : Parc Louis Pasteur
Jeudi 20 août : Jardin de l’Hôtel Groslot
Jeudi 27 août : Parc Louis Pasteur
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Le MOBE sort de ses murs ! jeu sciences
MOBE
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