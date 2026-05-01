Langres

Le délirium du papillon

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Tout public

Typhus Bronx avait conquis le public langrois avec Trop près du mur. Il revient avec son premier spectacle, tout aussi grinçant et drôle Le Delirium du Papillon, un solo pour un clown et ses fantômes.

Il existe une chambre où tout est blanc. À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre. Une tête pleine de fantômes, comme un rempart à sa solitude.

Au gré de ses humeurs, son univers inhospitalier se transforme en un vaste terrain de jeu, où tout devient prétexte à rire. Même le pire.

Aujourd’hui, est un jour particulier il va bientôt sortir. Il le sait. Il est encore de l’autre côté mais vous n’êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, il vous touche. Du bout de sa langue écorchée, Typhus va franchir une à une les barrières qui le séparent de vous.

À moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui…

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes. Une ode à ceux qui voient le monde différemment.

À partir de 10 ans

Durée 1h15 .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Le délirium du papillon Langres a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne du Pays de Langres