LE DÉLIRIUM DU PAPILLON Langres

LE DÉLIRIUM DU PAPILLON

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Tout public

Version Piano livre

par Typhus Bronx

Clown qui pique

Dès 10 ans .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

