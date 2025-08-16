LE DÉLIRIUM DU PAPILLON Langres
LE DÉLIRIUM DU PAPILLON Langres mardi 26 mai 2026.
LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Tout public
Version Piano livre
par Typhus Bronx
Clown qui pique
Dès 10 ans .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LE DÉLIRIUM DU PAPILLON Langres a été mis à jour le 2025-08-11 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne