LE DÉLIRIUM DU PAPILLON Langres mardi 26 mai 2026.

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26

2026-05-26

Tout public
Version Piano livre
par Typhus Bronx
Clown qui pique
Dès 10 ans   .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

