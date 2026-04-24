Le dernier pour la route | La perle du mois Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Le dernier pour la route | La perle du mois

Dimanche 3 mai 2026 de 18h10 à 20h45. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:10:00

fin : 2026-05-03 20:45:00

Date(s) :

2026-05-03

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

Synopsis

Carlobianchi et Doriano, deux quinquagénaires fauchés, errent la nuit de bar en bar. Leur rencontre avec Giulio, jeune étudiant timide, bouleverse sa vision du monde, de l’amour… et de son avenir.



De Francesco Sossai

Avec Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

La Perle is dedicated to a rare film, one that flew under the radar, and which we were absolutely eager to present to you.

The screening is introduced and concludes with a Q&A session with the Méjan team.

L’événement Le dernier pour la route | La perle du mois Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles