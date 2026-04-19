Le Dernier Soleil d’Emmanuel Régent Mémorial de la Shoah Paris
Le Dernier Soleil d’Emmanuel Régent Mémorial de la Shoah Paris samedi 6 juin 2026.
L’exposition, composée de dessins, d’aquarelles de grand format, et d’« interventions » sculpturales (Drancy, Raïssa), s’appuie sur l’épaisseur symbolique des objets, les liens entre l’éphémère et l’éternel, les meurtrissures de l’Histoire, et l’espoir, interrogeant l’irreprésentable et laissant libre cours à une interprétation multiple.
Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026
Au Mur des Noms et dans la crypte se déploie Le Dernier Soleil, une exposition inédite conçue par l’artiste Emmanuel Régent pour le Mémorial, croisant sa pratique et son esthétique à la fois conceptuelle, poétique et parabolique, et la mémoire des lieux de génocides.
Du samedi 06 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-dernier-soleil-demmanuel-regent +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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