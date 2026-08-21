Le design en commun, La Gare, Centre d’art et de design, Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le design en commun Samedi 19 septembre, 18h00 La Gare, Centre d’art et de design Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des 15 ans de l’association, La Gare, Centre d’art et de design propose une exposition liée au design libre et à sa plateforme FlatShape.fr, dont elle est conceptrice et modératrice.

Les objets présentés dans cette exposition s’inscrivent dans une démarche de design libre : une approche ouverte qui encourage la diffusion, l’appropriation et la modification des objets, tout en garantissant la reconnaissance de leurs auteur·rice·s. Les plans et les savoir-faire deviennent ainsi des communs, accessibles à tous·tes.

Dans l’exposition, ces objets et leurs plans sont présentés à travers des réalisations, des documents et des tutoriels accessibles sur écran, invitant chacun·e à découvrir, fabriquer et partager le design.

Cette présentation s’inscrit également dans le cadre de la Design Week, mettant en lumière des pratiques de design ouvertes, collaboratives et tournées vers le partage. Un ensemble d’ouvrages en relation avec le design libre seront aussi à consulter (fanzines, livres d’artistes et autres documentations). Avec les objets de: Yann Mirada, Charlie Cann, Mathieu Gabiot, Lorie Bayen El Kaim, etc.

La Gare, Centre d’art et de design Avenue Ghilino 29480 Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 29480 La Gare, Place de la gare Finistère Bretagne +33 (0)9 52 36 08 18 https://lagare-cad.org La Gare constitue un lieu de Design ouvert et vivant. Située dans le cadre idyllique du Bois de Kéroumen qu’elle jouxte, La Gare est un lieu de création, d’hospitalité et de découvertes des pratiques artistiques résilientes liées à l’art et au design.

La Gare de Kerhuon, construite en 1865, est située Avenue Ghilino. L’arrêt ferroviaire est toujours en activité. Le TER Brest – Morlaix s’arrête plusieurs fois par jour l’arrêt de Kerhuon. Le bâtiment était désaffecté jusqu’en 2015, date de sa réhabilitation en espace culturel.

Par un soutien affirmé de la ville, elle vient symboliser la manière dont nous activons le patrimoine kerhorre par un projet innovant sur le territoire : un oasis culturel, source d’ouverture et d’épanouissement pour chaque colibri que nous pouvons être. La Gare permet à l’Association Ultra qui y est installée depuis août 2021 d’y déployer son projet artistique en trois chapitres : création, diffusion, médiation.

La Gare est en convention avec la Ville du Relecq-Kerhuon. Ouvert du lundi au jeudi 14h → 17h

et le samedi 14h → 17h.

Fermé le vendredi, dimanche, lendemain de vernissage et jours fériés.

Entrée libre.

TER en direction Brest/Landerneau, arrêt Kerhuon.

Bus ligne 17 arrêt Resistance.

Parking et accès à mobilité réduite.

La Gare, Centre d’art et de design propose une exposition liée au design libre

© La Gare, Centre d’art et de design