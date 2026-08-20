Le design textile, avec Laura Navarro à la Maison des Métiers d’Art et du Design, Maison des Métiers d’Art et du Design, Moulins
dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Métiers d'Art et du Design · Moulins
Informations pratiques
Le design textile, avec Laura Navarro à la Maison des Métiers d’Art et du Design Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison des Métiers d’Art et du Design Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La MMAD accueille Laura Navarro, designer textile, pour une journée de découverte et d’initiation autour du tissage et du design textile. Au programme : démonstrations, découvertes, pratique et échanges.
Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.
La MMAD accueille Laura Navarro, designer textile, pour une journée de découverte et d’initiation autour du tissage et du design textile. Au programme : démonstrations, découvertes, pratique et…
© Moulins Communauté
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