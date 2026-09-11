Le dessin de rue avec les techniques de la perspective, Chapelle de la Miséricorde, Metz

Informations pratiques

Le dessin de rue avec les techniques de la perspective 19 et 20 septembre Chapelle de la Miséricorde Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous vous retrouverez dans les pas des maîtres italiens et suivrez à leurs côtés la naissance de la perspective. Une approche des techniques et de l’histoire de l’architecture vous permettra d’acquérir un regard efficace et de passer facilement en mode dessin. Par Martine Fioletti.

Chapelle de la Miséricorde 34 rue de la Chèvre, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est La chapelle de la Miséricorde est un édifice bien mystérieux. À l’origine, elle n’était pas un édifice religieux.

Son histoire commence au XIIIème siècle, pourtant il n’existe aucune information écrite avant 1885, date à laquelle les sœurs de la Miséricorde achètent les parcelles situées 32-34 rue de la Chèvre, avec l’intention d’y installer leur école.

Pendant les travaux d’aménagement des bâtiments on découvre une salle voûtée qui est transformée en chapelle. À l’exception du tympan de Saint Michel (situé au-dessus d’une porte créée au XIXème siècle), le décor du lieu ne présente aucun motif religieux. Les clefs de voûtes ornées d’animaux fantastiques et de têtes permettent de supposer que sa fonction n’était pas celle d’une chapelle mais plutôt d’une salle de représentation d’une maison d’un riche bourgeois.

Les chapiteaux des colonnes sont sculptés d’un décor végétal. Le décor peint de la chapelle comporte trois couches picturales allant du XVIIIème au XXème siècles, la plus récente est encore visible. Des études sur les éléments sculptés ou en pierre de taille révèlent que la chapelle ne possède pas de décor peint médiéval.

Sa structure a été très fortement remaniée au XIXème siècle ce qui ne nous permet pas d’en connaître le plan exact. La construction actuelle n’est qu’une partie d’un édifice de dimensions plus importantes tant en plan, qu’en élévation comme en témoignent les anciens plans de cadastre et les relevés de l’Agence des Bâtiments de France.

C’est aussi une miraculée qui a survécu à la destruction, en 1964, de l’ensemble scolaire des sœurs de la Miséricorde. Elle se trouve aujourd’hui amputée du reste de l’édifice dans lequel elle était intégrée et nous apparaît comme posée là par les remous de l’Histoire.

Vous vous retrouverez dans les pas des maîtres italiens et suivrez à leurs côtés la naissance de la perspective. Une approche des techniques et de l’histoire de l’architecture vous permettra un et de…

© Christian Legay