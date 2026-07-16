Le deuil sied à Électre, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Le deuil sied à Électre Vendredi 22 janvier 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T19:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-22T19:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:30:00+01:00

C’est la fin de la guerre de Sécession américaine. Dans une maison monumentale comme un tombeau, l’Électre d’Eschyle devient Lavinia Mannon, fille d’un général américain Ezra / Agamemnon, qui pousse son frère Orin / Oreste, à venger le meurtre de son père, et l’adultère de sa mère Christine / Clytemnestre. Dans cette tragédie transposée dans une Amérique qui semble préfigurer celle d’aujourd’hui, les dieux ont déserté mais pas la culpabilité ni la haine. Pour faire palpiter ce cycle infernal de la vengeance et de l’amour vieux de 2000 ans, Gwenaël Morin retrouve son théâtre du dépouillement qui laisse la part belle aux acteur·rices. La géniale bande du Songe – Virginie Colemyn, Julian Eggerickx, Barbara Jung, Grégoire Monsaingeon – est rejointe par Fabien-Aïssa Busetta et Kady Duffy. De multiples personnages et un narrateur, non sans retrouver l’élan choral antique, elles et ils habitent de tout leur être cette grande maison cruelle et font merveille d’une langue au scalpel.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/le-deuil-sied-electre-22012027-1830 »}]

Jamais lassé des vieux mythes du théâtre, Gwenaël Morin choisit la version des Atrides d’Eugene O’Neill, transposée dans l’Amérique puritaine du 19e siècle. Où la mythologie a laissé place à la ps …